В Мелитополе гражданским не дают пользоваться моргом

Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"После того, как была уничтожена военная база, решисты пятью КамАЗами вывозили тела своих погибших", – сказал он.

По словам Федорова, местные жители из-за переполненных российскими военными моргов в городе не имеют доступа для хранения тел своих родственников и близких. Кроме того, мелитопольцам сложно оформить документы о смерти родных.

"В моргах на лестнице, в коридорах лежат рашисты. И Россия их не хочет забирать. Заложниками этой ситуации стали те мелитопольцы, чьи родственники умерли своей смертью. Рашисты полностью заблокировали и оккупировали город Мелитополь, взяли его в заложники, даже покойников города", – добавил городской голова.

Кроме того, он добавил, что город живет без газа, а в ближайшее время может оказаться без света.

"Мы ожидаем больших проблем с электроэнергией, поскольку рашисты два дня назад захватили электрические сети. Сегодня там нет даже диспетчеров. Первая же авария – и город окажется без энергетики", – сказал мэр.

Напомним, рашисты повредили газопровод в Запорожье, без газа останутся Энергодар и Мелитополь.