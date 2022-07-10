В Мелитополе гражданским не дают пользоваться моргом
После уничтожения российской базы морги Мелитополя переполнены телами российских военных, местные жители не могут даже оформить документы о смерти своих родных
Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.
"После того, как была уничтожена военная база, решисты пятью КамАЗами вывозили тела своих погибших", – сказал он.
По словам Федорова, местные жители из-за переполненных российскими военными моргов в городе не имеют доступа для хранения тел своих родственников и близких. Кроме того, мелитопольцам сложно оформить документы о смерти родных.
"В моргах на лестнице, в коридорах лежат рашисты. И Россия их не хочет забирать. Заложниками этой ситуации стали те мелитопольцы, чьи родственники умерли своей смертью. Рашисты полностью заблокировали и оккупировали город Мелитополь, взяли его в заложники, даже покойников города", – добавил городской голова.
Кроме того, он добавил, что город живет без газа, а в ближайшее время может оказаться без света.
"Мы ожидаем больших проблем с электроэнергией, поскольку рашисты два дня назад захватили электрические сети. Сегодня там нет даже диспетчеров. Первая же авария – и город окажется без энергетики", – сказал мэр.
- Напомним, рашисты повредили газопровод в Запорожье, без газа останутся Энергодар и Мелитополь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное