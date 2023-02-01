Об этом Иван Федоров сообщил в телеграмме.

Утром 1 февраля мелитопольцы могли видеть последствия пожара во временно захваченном городе, по данным мэра, горела военная база кафиров.

"Густый дым валил в нижней части города за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода "Рефма", где они разместили свою военную базу", - написал Иван Федоров.

Напомним, ранее Центр нацпротива сообщал , что в Мелитополе россияне создали группы по выявлению нелояльных жителей: оккупанты продолжают искать членов украинского подполья и всех тех, кто может быть с ними связан.

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