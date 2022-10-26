В Мелитополе гауляйтеры борются между собой за сферы влияния, - мэр о взрывах накануне
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Вероятно, это исход войны между гауляйтерами за власть в городе
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .
"Что касается взрыва в Мелитополе, то он произошел в здании, принадлежащем одному из гауляйтеров Евгению Балицкому. Это здание было захвачено еще с 24 февраля, было захвачено именно подразделениями ФСБ для размещения своего личного состава. Дошло до того, что Балицкого и его семью на 2-3-й третий день оккупации перестали впускать в это здание. Через несколько месяцев оккупации на базе этого здания было размещено одно из пропагандистских СМИ, которое ретранслировало на всю оккупированную часть области свою пропаганду", - говорит Федоров.
Сообщается, что взрыв явился результатом борьбы за власть в городе.
"С одной стороны, Генштаб Минобороны РФ, представляющий "гауляйтер" Евгений Балицкий. С другой – ФСБ, местным ставленником которых является Владимир Рогов. Это уже не первый пример их войны. Они борются за сферы влияния, за денежные потоки", – заверил. Федоров.
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