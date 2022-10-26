В Мелитополе гауляйтеры борются между собой за сферы влияния, - мэр о взрывах накануне

Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Что касается взрыва в Мелитополе, то он произошел в здании, принадлежащем одному из гауляйтеров Евгению Балицкому. Это здание было захвачено еще с 24 февраля, было захвачено именно подразделениями ФСБ для размещения своего личного состава. Дошло до того, что Балицкого и его семью на 2-3-й третий день оккупации перестали впускать в это здание. Через несколько месяцев оккупации на базе этого здания было размещено одно из пропагандистских СМИ, которое ретранслировало на всю оккупированную часть области свою пропаганду", - говорит Федоров.

Мэр города подчеркнул, что неподалеку от взрыва находится телебашня, ретранслирующая российские СМИ.

Сообщается, что взрыв явился результатом борьбы за власть в городе.

"С одной стороны, Генштаб Минобороны РФ, представляющий "гауляйтер" Евгений Балицкий. С другой – ФСБ, местным ставленником которых является Владимир Рогов. Это уже не первый пример их войны. Они борются за сферы влияния, за денежные потоки", – заверил. Федоров.

15 октября Иван Федоров сообщил, что российские захватчики незаконно удерживают на блокпосте в Васильевке 4 тыс. человек .

В ночь на 25 октября в Мелитопольском районе прогремели 7 мощных взрывов.

25 октября стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области возле отделения рашистской ФСБ взорвался автомобиль. Поврежден офис коллаборантов и пропагандистов.

Оккупанты не дают жителям оккупированных Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей эвакуироваться на подконтрольную правительству Украины территорию.