В Мелитополе "гауляйтером" российских властей стала депутат от ОПЗЖ

Об этом она сообщила на местном пророссийском канале, пишет местное издание "РИА Мелитополь", передает Эспрессо.TV .

Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе после того, как похитили мэра Ивана Федорова, местная депутат записала видеообращение, которое создает так называемый "комитет народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих называет "экстремистами".

Речь идет о правой руке экснардепа Евгения Балицкого (от "Партии регионов") депутата Галины Данильченко ("Опоблок").

На местном ТВ она уже записала видеообращение к народу, где заявила, что создает комитет народных избранников, который будет руководить Мелитополем:

"Уважаемые жители Мелитополя и Мелитопольского района. Сейчас наша основная задача - подстроить все механизмы под новую действительность, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому. Несмотря на все наши усилия, в городе все еще есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, которая призывает вас к экстремистских действий Я вас прошу не поддавайтесь на эти провокации Обращаюсь к депутатам Нас выбирали люди и наша задача, в первую очередь, заботиться об их благосостоянии С этой целью сейчас прорабатывается вопрос о создании комитета народных избранников, именно этот комитет будет заниматься всеми админвопросами на территории Мелитополя и Мелитопольского района.

Местное издание называет Данильченко мелитопольским "гауляйтером" и сообщает, что она уже запланировала 13 марта провести "планирку" с так называемыми "руководителями".

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