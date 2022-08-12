В Мелитополе двоим работникам железной дороги сообщили о подозрениях: заставляли коллег заключать трудовые договоры с оккупантами
Предатели заставляли работников Мелитопольской железной дороги к сотрудничеству и склонялись заключать трудовые договоры с российскими оккупантами. Злоумышленникам сообщено о подозрении
Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева двум лицам, назначенным оккупантами на псевдодолжности в филиале "Приднепровской железной дороги" в г. Мелитополь, сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору", - говорится в сообщении.
После полномасштабного вторжения армии РФ в Украину работники железной дороги на территории временно оккупированного Мелитополя начали сотрудничать с врагом. Злоумышленники заняли псевдодолжности заместителя начальника станции Мелитополь регионального филиала "Приднепровская железная дорога" и заместителя начальника по подвижному составу ГП "Мелитопольская железная дорога".
Подозреваемые оказывают давление на моральное состояние работников железной дороги, склонят их к сотрудничеству с российскими оккупантами и заставляют заключать трудовые договоры с так называемым новым руководством.
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