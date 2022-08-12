Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева двум лицам, назначенным оккупантами на псевдодолжности в филиале "Приднепровской железной дороги" в г. Мелитополь, сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору", - говорится в сообщении.

После полномасштабного вторжения армии РФ в Украину работники железной дороги на территории временно оккупированного Мелитополя начали сотрудничать с врагом. Злоумышленники заняли псевдодолжности заместителя начальника станции Мелитополь регионального филиала "Приднепровская железная дорога" и заместителя начальника по подвижному составу ГП "Мелитопольская железная дорога".

Подозреваемые оказывают давление на моральное состояние работников железной дороги, склонят их к сотрудничеству с российскими оккупантами и заставляют заключать трудовые договоры с так называемым новым руководством.

В Запорожье в одном из дворов Мелитополя около 9:16 12 августа раздался сильный взрыв. Вероятно, сработала взрывчатка.

9 августа взрывы раздавались в оккупированной Кирилловке Мелитопольского района. Партизаны повредили штаб с техникой рашистов.

Во временно оккупированном Мелитополе силы сопротивления повредили штаб "Единой России", объявлена охота на всех причастных к псевдореферендуму.

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове объявили чрезвычайное положение и начали эвакуацию жителей в Сакском районе Крыма.

8 и 9 августа во временно оккупированном Мелитополе взорвали две базы рашистов. Известно, что убиты и ранены захватчики.

Мэр Иван Федоров 8 августа сообщил о взрывах в оккупированном россиянами Мелитополе.

Военный эксперт Сергей Згурец предполагает , что Мелитополь должен стать ключевым городом в увольнении Юга.

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