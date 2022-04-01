В Мелитополе директора всех школ уволились, чтобы не сотрудничать с оккупантами
В Мелитополе директора всех школ уволились, чтобы не работать под руководством российских оккупантов
Об этом сообщил законный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.
"Благодарю руководство школьных и дошкольных учреждений Мелитополя. Сегодня все директора без исключения написали заявления об увольнении в знак протеста против сотрудничества с оккупантами", - написал Федоров.
- 28 марта стало известно, что в оккупированном Мелитополе оккупанты угнали начальницу городского отдела образования Ирину Щербак.
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