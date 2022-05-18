В Мелитополе действуют украинские партизаны. Ликвидировали российских военных высокого ранга, - Запорожская ОВА
В то же время мелитопольцы сообщают, что завезенные россиянами в город "шептуны" пытаются посеять в головах горожан недоверие к Украине
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
"Все эти враждебные послания ориентированы только на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками и перестали доверять легитимным украинским властям", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. "Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но именно сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан", - говорится в телеграмм-канале Запорожской ОВА.
Также отмечают, что в селе Большая Белозерка Васильевского района россияне попытались раздавать гуманитарную помощь. За подачкой от оккупантов пришло только 5 человек.
"В поселке Михайловка коллаборанты похвастались тем, что передали гуманитарную помощь в местную больницу. Однако это лекарство - украинского производства. То есть это все было похищено у волонтеров, которые иногда имеют возможность отвозить помощь в оккупированные города и поселки", - сообщают в Запорожской ОВА.
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