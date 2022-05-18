Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Все эти враждебные послания ориентированы только на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками и перестали доверять легитимным украинским властям", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. "Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но именно сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан", - говорится в телеграмм-канале Запорожской ОВА.

Также отмечают, что в селе Большая Белозерка Васильевского района россияне попытались раздавать гуманитарную помощь. За подачкой от оккупантов пришло только 5 человек.

"В поселке Михайловка коллаборанты похвастались тем, что передали гуманитарную помощь в местную больницу. Однако это лекарство - украинского производства. То есть это все было похищено у волонтеров, которые иногда имеют возможность отвозить помощь в оккупированные города и поселки", - сообщают в Запорожской ОВА.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb