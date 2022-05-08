В Мелитополе детей заставляют одевать георгиевские ленты и учить стишки о войне – Денисова

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова .

Директора школ, сотрудничающих с оккупантами, требуют от своих учеников одевать георгиевские ленты, без согласия родителей.



Такие действия нарушают статью 29 Конвенции ООН о правах ребенка. В нем предусмотрено, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок живет.



"Педагоги распространяют в сети детские тематические рисунки и видео школьников, которые декламируют стишки о войне с георгиевскими лентами на груди. Есть информация, что это совершается без согласия родителей.



Школа является одним из средств воспитания ребенка, формирования мировосприятия, который, безусловно, связан с воспитанием в семье. Такое навязывание рашистской идеологии в учебных заведениях направлено на уничтожение украинской идентичности в сознании детей.



Это прямое доказательство совершения геноцида в отношении украинского народа. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и учесть факты нарушения прав детей РФ в Украине", – пишет Людмила Денисова.

С начала нового этапа войны от действий врага погибло 225 детей, пострадало почти вдвое больше.

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