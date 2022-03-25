В Мелитополе 70 российских военных устроили бунт и отказались воевать, – Силы обороны Запорожского края
Во временно оккупированном Мелитополе 70 военных взбунтовались против своего преступного руководства
Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.
"Поступила информация о том, что 24.03.2022 в подразделении оккупационных войск РФ, которое дислоцируется в Мелитополе, 70 военнослужащих устроили бунт в ответ на приказы руководства и отказались участвовать в боевых действиях против ВСУ", - говорится в сообщении.
Вооруженные Силы Украины советуют оккупантам сдаваться в плен.
- Напомним, в Беларуси большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в войне против Украины.
- Добавим, у оккупантов начались проблемы с финансированием армии. В частности, во временно оккупированном Крыму после выплаты "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль лимит средств воинских частей полностью исчерпан. Финансирование каких-либо выплат за март отсутствует.
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