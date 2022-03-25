В Мелитополе 70 российских военных устроили бунт и отказались воевать, – Силы обороны Запорожского края

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

"Поступила информация о том, что 24.03.2022 в подразделении оккупационных войск РФ, которое дислоцируется в Мелитополе, 70 военнослужащих устроили бунт в ответ на приказы руководства и отказались участвовать в боевых действиях против ВСУ", - говорится в сообщении.

Вооруженные Силы Украины советуют оккупантам сдаваться в плен.

Напомним, в Беларуси большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в войне против Украины.

Добавим, у оккупантов начались проблемы с финансированием армии. В частности, во временно оккупированном Крыму после выплаты "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль лимит средств воинских частей полностью исчерпан. Финансирование каких-либо выплат за март отсутствует.