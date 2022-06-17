В Мелитополь российские оккупанты завезли фальшивые рубли, - мэр
Иван Федоров рассказывает, что во временно оккупированном Мелитополе рашисты завозят фальшивые рубли, впрочем, 90% денежного обращения происходит в гривне
Об этом информирует в телеграме мелитопольский городской голова Иван Федоров .
"Примерно 90% денежного обращения происходит в гривне. Рашисты сегодня выдают свои рубли только пенсионерам в качестве материальной помощи, все остальные заработные платы, платежи в магазинах происходят в украинской гривне. В последние дни сами военные РФ возмущены, почему это гражданскому населению Украины выдают рубли. И начали заводить непонятно откуда поддельные рубли и насыщать ими рынок временно оккупированных городов", - говорит мэр.
Мелитопольцам пришли платежки, на которых указана оплата в рублях. На вопрос ведущего, что делать в такой ситуации, Федоров ответил: "Наша принципиальная позиция, что сегодня на временно оккупированных территориях платить нельзя. Потому что все эти платежи идут не согласно с банковской системой, а идут непосредственно в кассы наших коммунальных предприятий, где нынешние коллаборанты, которые просто крадут эти деньги из касс".
Поэтому городской голова призвал не платить коммунальные услуги на временно оккупированных территориях.
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