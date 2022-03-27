В Мелитополь прибыли танки под флагом непризнанной Южной Осетии, - Запорожская ОВА

Об этом заявила Запорожская ОВА.



Также сообщается, что оккупанты обещали пенсионерам в Мелитополе выплатить 10 тыс. рублей.



"К Мелитополю прибыло подкрепление оккупационных войск РФ. По центральному проспекту ездят танки с флагом непризнанной Южной Осетии . Оккупанты обещают пенсионерам города выплатить по 10 тыс. рублей. Впрочем, как оказалось, предстоящие выплаты - очередной прием захватчиков для достижения своих целей. Данные пенсионеров и их подписи оккупанты планируют использовать для проведения псевдореферендума", - сообщили в Запорожской ОВА.



Согласно открытым данным, численность "ВС Южной Осетии" составляет 1 250 человек.



Южная Осетия – оккупированная РФ суверенная часть Грузии.



Перед этим была информация об отправке в Украину российских подразделений из Абхазии.

Вчера, 26 марта 2022 года, марионеточный, назначенный Кремлем "президент" непризнанной "Южной Осетии" Анатолий Бибилов заявил об отправке подчиненных ему "вооруженных сил" на войну с Украиной.

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