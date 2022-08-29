Об этом сообщил в телеграме городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Они (российские оккупанты, - ред.) завезли на территорию Мелитополя 10 лабораторий, которые называются "Микроб". Эти лаборатории предназначены для радиационной безопасности и защиты людей от радиационных ситуаций. Мы четко понимаем, сейчас рашисты пытаются создать ядерную опасность на территории временно оккупированной Запорожской области. Эти лаборатории они хотят использовать непосредственно для защиты своих сотрудников, которых они привезли с континентальной России", - подчеркнул мэр.

Такие действия оккупантов показывают их безразличие к украинцам: "Это еще один признак того, что они совсем не думают о наших людях, о гражданских людях, которые находятся на территории временно оккупированного Мелитополя".

Разместили лаборатории вблизи одного из временно оккупированных зданий бывшей райгосадминистрации.



Мелитополь должен был быть центром эвакуированных из Энергодара в случае аварии на АЭС. Расстояние между городами – 80 км.

"В мирное время именно в Мелитополь должна была быть эвакуация людей из Энергодара во время аварии на Запорожской атомной электростанции. Сейчас мы пересматриваем вместе с областной военной администрацией пути эвакуации наших людей и в Мелитополь эвакуироваться не могут, ведь после Мелитополя нам некуда вывозить людей, потому что полностью оккупирована территория", - добавил Федоров.

25 августа городской голова Мелитополя призвал местных жителей эвакуироваться из города, поскольку шансов на то, что к зиме возобновят газоснабжение, практически нет.

Вечером, 26 августа, на российских складах, расположенных в оккупированном Мелитопольском районе, произошли взрывы.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители Новобогдановки слышали детонацию и задымление от взрывов.

27 августа Иван Федоров сообщил, что ВСУ демилитаризовали технику врага в Новобогдановке.

В поселке Мирное Мелитопольского района уничтожили здание, в котором велась подготовка к псевдореферендуму, а в самом Мелитополе – одна из крупнейших военных баз.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb