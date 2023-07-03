В Мелитополь на смену вагнеровцам перебрасывают военных из Дагестана, Северной Осетии и подразделения "Шторм", - мэр Федоров
По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, во временно оккупированный город на смену вагнеровцам приехали военные из Дагестана, Северной Осетии и подразделения "Шторм"
Об этом информирует городской голова Иван Федоров .
Сообщается, что пока на Запорожском направлении Силы обороны Украины продвигаются и уничтожают врага, рашисты завозят военных и тяжелую технику через оккупированные города Мелитополь и Мариуполь.
"Жители Мелитополя заметили в городе внедорожник с надписью "Шторм" - это новое подразделение минобороны РФ, вместо упавших в немилость Путина вагнеровцев", - написал мэр и добавил, что в городе стало больше оккупантов из Дагестана и Северной Осетии.
А над пляжами Кирилловки и Бердянска низко летают боевые вертолеты армии РФ.
"Рашисты хотят забрасывать фронт своим "пушечным мясом", однако верим, что у ВСУ хватит пакетов, чтобы отправить этот некачественный продукт обратно в Россию", - добавил Федоров.
- 1 июля Федоров отмечал, что к временно оккупированным Мелитополю и Геническому прибывают новые подразделения армии России. Также враг перевозит технику в сторону Запорожской области через Арабатскую стрелку.
- 2 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отчитывалась, что с тяжелыми боями ВСУ продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
- 3 июля мэр рассказал , что около 60 - 70 тыс. гражданских остаются во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, количество российских военных в городе даже превышает это число.
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