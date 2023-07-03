Об этом информирует городской голова Иван Федоров .

Сообщается, что пока на Запорожском направлении Силы обороны Украины продвигаются и уничтожают врага, рашисты завозят военных и тяжелую технику через оккупированные города Мелитополь и Мариуполь.

"Жители Мелитополя заметили в городе внедорожник с надписью "Шторм" - это новое подразделение минобороны РФ, вместо упавших в немилость Путина вагнеровцев", - написал мэр и добавил, что в городе стало больше оккупантов из Дагестана и Северной Осетии.

А над пляжами Кирилловки и Бердянска низко летают боевые вертолеты армии РФ.

"Рашисты хотят забрасывать фронт своим "пушечным мясом", однако верим, что у ВСУ хватит пакетов, чтобы отправить этот некачественный продукт обратно в Россию", - добавил Федоров.