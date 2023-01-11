Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Сегодня мы получили информацию о том, что в Мелитополь прибыла очередная партия российских медиков. Их перебрасывают на временно оккупированные территории для того, чтобы они оказывали помощь российским раненым и заболевшим военнослужащим", - рассказал Федоров.

Городской глава добавил, что городской морг заполнен телами погибших оккупантов.

"В Мелитополь оккупанты также массово свозят своих раненых и погибших. Во вторник мы сообщали о том, что в морг Мелитополя россияне свозят фурами своих погибших. Отдельно привезли несколько мешков с их частями тела. Поэтому, если в городе умирает гражданский, не дай Бог, ему просто нет места в местном морге", - добавил он.

8 января городской глава Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах на МП "Гидромаш" , там оккупанты развернули свою военную базу.

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