В Мексике загорелся воздушный шар: по меньшей мере два человека погибли

Об этом сообщает El Pais.

По информации источника, жертвами инцидента в штате Мехико стали 39-летняя женщина и 50-летний мужчина. Также пострадала несовершеннолетняя девушка – она получила ожоги первой и второй степени и перелом бедра.

Однако пока неизвестно, сколько в целом людей находились на воздушном шаре. Также пока не ясно, почему воздушный шар загорелся.

Трагедия произошла над районом, где расположены пирамиды древнего города Теотиуакана.