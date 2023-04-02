В Мексике загорелся воздушный шар: по меньшей мере два человека погибли
По меньшей мере два человека погибли в результате пожара на воздушном шаре во время полета над Мексикой
Об этом сообщает El Pais.
По информации источника, жертвами инцидента в штате Мехико стали 39-летняя женщина и 50-летний мужчина. Также пострадала несовершеннолетняя девушка – она получила ожоги первой и второй степени и перелом бедра.
Однако пока неизвестно, сколько в целом людей находились на воздушном шаре. Также пока не ясно, почему воздушный шар загорелся.
Трагедия произошла над районом, где расположены пирамиды древнего города Теотиуакана.
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