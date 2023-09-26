В Мексике в результате паводка погибли по меньшей мере 7 человек, есть пропавшие без вести
В западном мексиканском штате Халиско в результате паводка погибли по меньшей мере семь человек и еще девять числятся пропавшими без вести
Об этом информирует Xinhua .
"По предварительной информации, девять человек пропали без вести, семеро погибли и трое спасены. Также повреждены дороги и здания", - заявили в правительстве штата.
О разливе реки Эль Кангрехо в городе Аутлан-де-Наварро сообщили местное агентство гражданской защиты и пожарная служба. Они посоветовали местным, проживающим в районе водоема, перебраться на возвышенность и держаться на расстоянии от затопленных районов.
Для ликвидации затоплений и поиска пропавших без вести прибыли спасатели из других штатов Мексики.
- На севере Вьетнама 16 сентября сильные дожди повлекли за собой паводок. Погибли по меньшей мере пять человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.
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