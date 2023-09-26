В Мексике в результате паводка погибли по меньшей мере 7 человек, есть пропавшие без вести

Об этом информирует Xinhua .

"По предварительной информации, девять человек пропали без вести, семеро погибли и трое спасены. Также повреждены дороги и здания", - заявили в правительстве штата.

О разливе реки Эль Кангрехо в городе Аутлан-де-Наварро сообщили местное агентство гражданской защиты и пожарная служба. Они посоветовали местным, проживающим в районе водоема, перебраться на возвышенность и держаться на расстоянии от затопленных районов.

Для ликвидации затоплений и поиска пропавших без вести прибыли спасатели из других штатов Мексики.