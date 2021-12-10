В Мексике разбился грузовик, по меньшей мере 54 погибших
По меньшей мере 54 человека погибли и десятки получили ранения в результате автокатастрофы на юге Мексики в штате Чиапас
Об этом сообщает BBC.
Более 150 человек, являвшихся мигрантами из Центральной Америки, были зажаты в прицеп грузовика.
По словам губернатора Чьяпаса Рутилио Эскандона, 49 человек погибли на месте происшествия, а еще пятеро скончались в больнице. Он отметил, что в аварии также получили травмы 105 человек.
Национальность пострадавших мужчин, женщин и детей не подтверждена, но местные чиновники заявили, что большинство людей на борту были из Гондураса и Гватемалы.
Грузовик двигался на полной скорости, а затем перевернулся на резком повороте и врезался в пешеходный мост, ведущий в столицу штата Чиапас Тустла-Гутьеррес.
Соседний с Гватемалой мексиканский штат Чиапас является основным транзитным пунктом для нелегальных мигрантов. Сотни тысяч мигрантов, спасающихся от бедности и насилия в Центральной Америке, ежегодно пытаются пересечь Мексику, чтобы добраться до США.
Многие платят контрабандистам, которые нелегально перевозят их в переполненных грузовиках.
По данным Международной организации по миграции (МОМ), американо-мексиканская граница является самым смертоносным в мире. Только в течение 2021 года там погибли не менее 650 человек.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал аварию "очень болезненной" и написал, что "глубоко сожалеет о трагедии".
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