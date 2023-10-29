В Мексике произошел мощный ураган: погибли около 40 человек

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что ураган "Отис" вышел на побережье Тихого океана в среду, когда скорость ветра достигала 266 км/ч. Он усилился из тропического шторма в ураган сильнейшей, пятой категории всего за 12 часов.

Город Акапулько стал одним из самых пострадавших в Мексике – там повреждено 80% гостиниц курорта, а улицы затоплены.

Сотни тысяч людей остаются без света и воды.

По состоянию на утро субботы количество погибших в результате урагана возросло до 39. По данным мексиканской власти, среди них 29 мужчин и 10 женщин. Еще по крайней мере десять человек считаются пропавшими без вести.

В соцсети распространили видео, где показано мародерство в пострадавших районах. Люди воруют продукты из домов и магазинов, поскольку запасы пищи и воды заканчиваются.

Главную дорогу, соединяющую Акапулько с остальной страной, открыли только сейчас, что позволяет доставлять в город товары первой необходимости. Официальные лица говорят, что "Отис" стал самым мощным штормом, когда-либо обрушивающимся на тихоокеанское побережье Мексики. Ураган оставил за собой разрушения, оцениваемые в миллиарды долларов.