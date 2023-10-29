В Мексике произошел мощный ураган: погибли около 40 человек
На мексиканский курортный город Акапулько в среду, 25 октября, обрушился мощный ураган "Отис", в результате чего погибли 39 человек, по меньшей мере 10 числятся пропавшими без вести
Об этом пишет BBC.
Отмечается, что ураган "Отис" вышел на побережье Тихого океана в среду, когда скорость ветра достигала 266 км/ч. Он усилился из тропического шторма в ураган сильнейшей, пятой категории всего за 12 часов.
Город Акапулько стал одним из самых пострадавших в Мексике – там повреждено 80% гостиниц курорта, а улицы затоплены.
Сотни тысяч людей остаются без света и воды.
По состоянию на утро субботы количество погибших в результате урагана возросло до 39. По данным мексиканской власти, среди них 29 мужчин и 10 женщин. Еще по крайней мере десять человек считаются пропавшими без вести.
В соцсети распространили видео, где показано мародерство в пострадавших районах. Люди воруют продукты из домов и магазинов, поскольку запасы пищи и воды заканчиваются.
- Напомним, днем ранее в Киеве наблюдались сильные порывы ураганного ветра. В результате падения деревьев в нескольких районах столицы погибли двое мужчин, еще 8 человек травмированы.
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