Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что операция по аресту Овидио Гусмана, сына известного наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо, вызвала волну насилия со стороны боевиков картеля.

Члены картеля Гусмана "Синалоа" установили блокпосты на дорогах, подожгли десятки автомобилей и атаковали самолеты в местном аэропорту. Погибли 19 членов наркокартеля и 10 военных. Позже министр обороны Луис Кресенсио Сандовал заявил, что 21 вооруженный нападающий арестован.

32-летний Овидио Гусман-Лопес, считающийся лидером бывшего картеля своего отца, был схвачен в Кульякане и доставлен в Мехико. Ранее мексиканские силы безопасности уже арестовывали Гусмана-Лопеса в 2019 году, но отпустили во избежание угрозы насилия со стороны его сторонников.

Госдеп США говорит, что он и его брат Хоакин сейчас контролируют около 11 лабораторий метамфетамина в штате Синалоа, производя примерно 1,3-2,2 тонны наркотика в месяц. Отец Овидио Гусмана, "Эль Чапо", уже отбывает пожизненное заключение.

6 января в Мексике арестовали Овидио Гусмана, сына известного наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу " Эль Чапо ", члены его банды обстреляли 2 самолета, во время столкновений погибли трое правоохранителей. Гусмана удалось схватить, его вывезли на вертолете, доставили в столицу и отправили в федеральную тюрьму строгого режима.

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