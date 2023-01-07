Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Мексике после ареста сына наркобарона Эль Чапо начались столкновения боевиков его картеля с военными, - BBC

В Мексике после ареста сына наркобарона Эль Чапо начались столкновения боевиков его картеля с военными, - BBC

7 января, 2023 суббота
12:33
Мир

В Мексике во время столкновений военных и членов картеля "Синалоа", из-за ареста сына наркобарона Эль Чапо, погибли почти три десятка человек

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что операция по аресту Овидио Гусмана, сына известного наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо, вызвала волну насилия со стороны боевиков картеля.

Члены картеля Гусмана "Синалоа" установили блокпосты на дорогах, подожгли десятки автомобилей и атаковали самолеты в местном аэропорту. Погибли 19 членов наркокартеля и 10 военных. Позже министр обороны Луис Кресенсио Сандовал заявил, что 21 вооруженный нападающий арестован.

32-летний Овидио Гусман-Лопес, считающийся лидером бывшего картеля своего отца, был схвачен в Кульякане и доставлен в Мехико. Ранее мексиканские силы безопасности уже арестовывали Гусмана-Лопеса в 2019 году, но отпустили во избежание угрозы насилия со стороны его сторонников.

Госдеп США говорит, что он и его брат Хоакин сейчас контролируют около 11 лабораторий метамфетамина в штате Синалоа, производя примерно 1,3-2,2 тонны наркотика в месяц. Отец Овидио Гусмана, "Эль Чапо", уже отбывает пожизненное заключение.

  • 6 января в Мексике арестовали Овидио Гусмана, сына известного наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу " Эль Чапо ", члены его банды обстреляли 2 самолета, во время столкновений погибли трое правоохранителей. Гусмана удалось схватить, его вывезли на вертолете, доставили в столицу и отправили в федеральную тюрьму строгого режима.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мексика
Читайте также:
російська армія, мобілізація
5 января, 2023 четверг
Оккупанты уже спланировали следующую волну наступления, - экс-командир полка "Азов" Жорин
Джо Байден ООН
5 января, 2023 четверг
Путин хочет перерыва: в США, Германии и Европейском Совете отреагировали на заявления РФ о прекращении огня на Рождество
Предстоятель УГКЦ Святослав
7 января, 2023 суббота
"Пусть новорожденный Спаситель принесет нам свои благодать, свет, мир и надежду", - рождественское поздравление главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава
Киев
-6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.04
    Покупка 40.04
    Продажа 40.75
  • EUR
    Покупка 41.4
    Продажа 42.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
7 января
14:02
OPINION
Парадокс Макрона
13:49
В Иране из-за протестов казнили еще двух человек, - The Guardian
13:38
В Каменском раздались взрывы: сбили вражеский беспилотник
13:35
Возле Бахмута снайперы-пограничники ликвидировали вражеского командира
13:21
Эксклюзив
Сергей Плохий
Украинская нация полностью изменится после войны с Россией, - историк Плохий
13:13
"Украинская молитва звучит в Лавре. Сбывается то, к чему так стремились миллионы украинцев", - Порошенко
13:06
Джейк Салливан
США обсудили с Италией передачу Украине ЗРК SAMP-T, - La Reppublica
12:50
Захватчики рассматривают возможность подрыва дамбы Сватовского водохранилища, - Центр нацсопротивления
12:39
Соледар
ВСУ уверенно держат Соледарь, - Бутусов
12:28
Китай отказался получить вакцины от COVID-19, несмотря на быстрое распространение вируса в КНР, - Bloomberg
12:06
В Украине будут судить агента РФ, который помогал вражеской технике продвинуться на Киев
12:02
OPINION
Новая стратегия России и фальшивые заявления о "мире"
12:01
электроэнергиия
Укрэнерго: потребление энергии утром 7 января снизилось, однако к вечеру может увеличиться из-за похолодания
11:47
Рамштайн: следующая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 20 января, - минобороны Германии
11:45
сборная Росии
Adidas запретил сборной России по футболу играть в своей экипировке
11:21
Украинский боксер провел взвешивание и упорную дуэль взглядов перед чемпионским боем
11:17
В марте в Лондоне состоится встреча по военным преступлениям в Украине
11:14
Захватчики собирают данные о жителях оккупированных территорий с помощью спецпропусков, - ЦНС
10:56
Курс валют на 7 января: сколько просят за доллар и евро в обменниках
10:50
Спутник NASA войдет в атмосферу Земли 8 января, его обломки могут достигнуть поверхности
10:42
Лучший теннисист мира пропустит Australian Open
10:25
Умер актер, сыгравший в трех частях "Терминатора"
10:24
ПЦУ сможет и дальше проводить службы в Лавре, - глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести
10:05
OPINION
Какие бы законы у нас ни были, украинец все равно будет делать порядки у себя во дворе
09:50
Оккупанты вывезли 300 детей из Луганщины и Донетчины "на лечение" в Москву, - ОВА
09:47
"Рассчитываем на дальнейшую помощь США": Зеленский обратился к новоизбранному спикеру Палаты представителей Маккарти
09:29
Британская разведка объяснила, почему ВСУ важно освободить Кременную в Луганской области
09:18
Обстрелы Херсона: в течение суток 6 января россияне 39 раз ударили по области
09:00
Митрополит ПЦУ Эпифаний проводит в Лавре богослужения по случаю Рождества
08:55
Пентагон
Пентагон констатировал, что Россия не прекращала боевых действий 6 января
08:34
За сутки 6 января оккупанты убили 2 гражданских жителей Донбасса, 7 получили ранения
08:30
Финляндия назвала условие, при котором передаст Украине танки Leopard 2
08:20
Генштаб: с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали более 110 тыс. оккупантов
08:08
Обновлено
Кевин Маккарти получил пост спикера Палаты представителей США после 15 туров голосования, - СМИ
08:00
OPINION
Если бы украинцы были "взрослыми и сознательными"...
07:20
Россияне заставили около 3 тыс. рабочих ЗАЭС получить паспорта РФ, а в Белгородской области идет набор в тероборону, - Генштаб
06:50
В австрийской казарме произошла стрельба: начальник стражи выстрелил в напавшего на него солдата
06:25
Армия РФ не прекращала атаки, несмотря на объявленное "рождественское перемирие", - Гайдай
06:00
В России Путина продолжают критиковать за объявление рождественского "перемирия", - ISW
05:29
Российские пропагандисты показали, как для Путина устроили персональную рождественскую литургию
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV