В Мексике пассажирский автобус взлетел с шоссе в овраг: погибли по меньшей мере 18 человек
По меньшей мере 18 человек погибли на западе Мексики, когда пассажирский автобус съехал с шоссе в яр рано утром в четверг
Об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что представители властей штата добавили, что большинство пассажиров были иностранцами и некоторые из них направлялись к границе с США.
В автобусе, который направлялся в северный приграничный город Тихуан, находились около 42 пассажиров, среди которых были граждане Индии, Доминиканской Республики и африканских стран.
Водитель автобуса был задержан, говорится в заявлении правительства штата Наярит, власти подозревают его в превышении скорости на повороте дороги. Чиновники заявили, что они все еще трудятся над идентификацией погибших.
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