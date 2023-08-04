Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что представители властей штата добавили, что большинство пассажиров были иностранцами и некоторые из них направлялись к границе с США.

В автобусе, который направлялся в северный приграничный город Тихуан, находились около 42 пассажиров, среди которых были граждане Индии, Доминиканской Республики и африканских стран.

Водитель автобуса был задержан, говорится в заявлении правительства штата Наярит, власти подозревают его в превышении скорости на повороте дороги. Чиновники заявили, что они все еще трудятся над идентификацией погибших.