В Мексике отменили уголовное наказание за аборты

Об этом информирует BBC .

Отмечается, что соответствующим решением аборты были декриминализированы во всех 32 штатах страны. Его приняли через два года после того, как в одном из северных штатов удовлетворили жалобу на действующий тогда закон.

В Верховном Суде подчеркнули, что отсутствие возможности прервать беременность нарушает права женщин.

"В случае изнасилования ни одну девушку нельзя заставить стать матерью – ни государство, ни ее родители, ни опекуны (не могут этого делать, – ред.)", – заявил председатель Верховного суда Артуро Залдивар.

Это решение позволяет федеральной системе здравоохранения проводить аборты. Его приветствовали группы по защите прав женщин.

Однако активистка движения за права женщин Сара Ловера отметила необходимость проведения информационных кампаний о легализации абортов, поскольку многие женщины не знают, что они имеют такое право.

Отмечается, что первым декриминализировал аборты штат Мехико. Это произошло в 2007 году.