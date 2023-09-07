Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Мексике отменили уголовное наказание за аборты

В Мексике отменили уголовное наказание за аборты

7 сентября, 2023 четверг
15:14
Мир

Верховный суд Мексики декриминализировал аборты на всей территории страны: он постановил, что уголовное наказание за прерывание беременности неконституционно

Об этом информирует BBC .

Отмечается, что соответствующим решением аборты были декриминализированы во всех 32 штатах страны. Его приняли через два года после того, как в одном из северных штатов удовлетворили жалобу на действующий тогда закон.

В Верховном Суде подчеркнули, что отсутствие возможности прервать беременность нарушает права женщин.

"В случае изнасилования ни одну девушку нельзя заставить стать матерью – ни государство, ни ее родители, ни опекуны (не могут этого делать, – ред.)", – заявил председатель Верховного суда Артуро Залдивар.

Это решение позволяет федеральной системе здравоохранения проводить аборты. Его приветствовали группы по защите прав женщин.

Однако активистка движения за права женщин Сара Ловера отметила необходимость проведения информационных кампаний о легализации абортов, поскольку многие женщины не знают, что они имеют такое право.

Отмечается, что первым декриминализировал аборты штат Мехико. Это произошло в 2007 году.

  • Между тем, в Лондоне 18 июня прошла масштабная акция протеста, участники которой требовали декриминализировать аборты в стране. Акция протеста собрала тысячи участников. В частности, они призвали освободить из-под стражи 44-летнюю Карлу Фостер, осужденную за аборт.
Криминал
Медицина
Мексика
Читайте также:
Йенс Столтенберг
7 сентября, 2023 четверг
"Нет признаков преднамеренной атаки РФ": Столтенберг о падении обломков российского дрона в Румынии
Андрій Юсов
6 сентября, 2023 среда
ГУР об обмене военнопленных: Многих украинцев РФ отказывается отдавать без каких-либо объяснений
6 сентября, 2023 среда
Силы обороны заявили об успехе на Клищиевском направлении
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.18
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
7 сентября
16:16
"Опечаленные": Буданов рассказал, что РФ делает после того, как Украина переманила пилота с вертолетом Ми-8
16:11
Эксклюзив
"Предательство за 10 тыс. рублей": депутат райсовета рассказала, сколько платят оккупанты на псевдовыборах в Запорожской области
16:03
В результате подрыва плотины Каховской ГЭС Украина потеряла 35-40% запасов питьевой воды, – Укргидроэнерго
16:00
OPINION
Юрий Бутусов
Надеюсь, что президент осудит это преступное голосование парламента
15:59
Украинский трейлер сериала "Люпен" вышел на Netflix
15:45
Игорь Коломойский
Коломойскому и 5 экс-чиновникам ПриватБанка объявили подозрение в завладении 9,2 млрд грн
15:25
Разведка США считает, что у Украины есть шансы прорвать российские линии обороны до конца года
15:24
Аналитика
Все об украинцах за границей: кто они, где и как их вернуть. Исследование
15:18
Российские захватчики готовят массовку для псевдоголосования на ВОТ
15:14
Министр финансов рассказал о приоритетах, рисках и ожидаемых изменениях в бюджете-2024
15:08
электроэнергиия
Укрэнерго вывела в аварийный ремонт сразу три блока ТЭС: ситуация в энергосистеме
15:03
На базе ПВК Вагнера в Мали зафиксировали турецкие БПЛА Bayraktar, - СМИ
14:58
ЮНЕСКО рекомендует урегулировать использование искусственного интеллекта в образовании
14:35
СБУ задержала жителя Запорожья: призывал помогать армии РФ, чтобы поднять вражеский флаг на Хортице
14:23
Гумпомощь, восстановление медучреждений, реабилитация и обмен опытом: Украина и Эстония будут сотрудничать в сфере здравоохранения
14:05
OPINION
Путин-Эрдоган. Встреча с нулевым результатом
14:02
ВМС ВСУ: четыре гражданских судна вышли из украинских портов на южном побережье
13:55
Пограничники подняли украинский флаг в Строевке и Тополях на Харьковщине
13:47
Обновлено
Операция на Змеином, высадка в Крыму и вербовка пилота Ми-8: в Украине отмечают День военной разведки
13:39
Эксклюзив
москва, кремль
Без деимпериализации РФ вернется с войной максимум через 7 лет после нашей победы, – общественный деятель Пекарь
13:38
В Украине ограничат выезд для стоящих на военном учете женщин - нардеп
13:38
Обновлено
Россияне ударили по гражданскому объекту в Запорожской области, предварительно – баллистической ракетой
13:18
OPINION
Андрей Яницкий
Цугцванг Зеленского из-за НЕоткрытия деклараций чиновников
13:13
Из-за обстрелов РФ без света остается часть жителей 4 прифронтовых регионов Украины
13:01
Зеленский представил нового министра обороны и озвучил задачи, стоящие перед Умеровым
12:45
Обновлено
Йенс Столтенберг
"Нет признаков преднамеренной атаки РФ": Столтенберг о падении обломков российского дрона в Румынии
12:38
Новости компаний
Производитель "Моршинской" призывает как можно быстрее национализировать доли Фридмана и других подсанкционных акционеров юридически безупречным способом
12:33
Лидеры G20 согласились предоставить Африканскому союзу статус постоянного члена, – Bloomberg
12:25
Украина начала экспортировать зерно через порты Хорватии
12:23
Обновлено
Россияне атаковали Херсонщину из артиллерии и БПЛА: погиб мужчина, двое раненых
12:22
Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта
12:22
СБУ разоблачила в Днепропетровской и Херсонской областях организаторов схемы, которые продавали оружие из деоккупированных территорий
12:09
ВАКС оставил судью Князева под стражей до 16 октября
12:00
OPINION
Резников таки рассорился с обществом
11:56
Для поддержки ветеранов войны: США впервые передадут Украине конфискованные активы российских олигархов
11:55
Обзор
Большинство стран ЕС против продления эмбарго на украинское зерно, а Блинкен обещает Украине дополнительный миллиард долларов. Акценты мировых СМИ 7 сентября
11:50
В Украине будет солнечно и сухо: прогноз погоды на 8 сентября от Натальи Диденко
11:42
стекло
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны турецкий Şişecam Group
11:39
Обновлено
РФ ночью атаковала портовую инфраструктуру Одесчины: ранены 2 человека
11:29
Обновлено
В МВД уточнили количество жертв удара РФ по Константиновке 6 сентября: 16 человек погибли, 33 пострадали
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV