В Мексике обрушилась крыша церкви во время службы: 7 человек погибли, более 20 - под завалами
В воскресенье, 1 октября, в церкви мексиканского города Сьюдад-Мадеро произошло обрушение крыши во время проведения службы. В результате погибли семь человек, еще около 20 оказались под завалами
Об этом пишет BBC.
Отмечается, что в церкви проходила церемония крещения. На мессе присутствовало около 100 человек.
После того, как упала крыша церкви Санта-Кру, 49 человек доставили в больницу. По данным полиции, среди них есть дети.
Кроме того, около 20 человек до сих пор находятся под завалами здания. На место инцидента прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели, они пытаются достать людей из-под завалов. Причины обрушения неизвестны, их устанавливают.
Продолжаются спасательные работы, люди несут службе гражданской защиты мегафоны, лампы и краны.
- В августе в Иране также произошел обвал нескольких зданий во время демонтажных работ - тогда погибли по меньшей мере три человека и 11 получили травмы.
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