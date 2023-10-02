В Мексике обрушилась крыша церкви во время службы: 7 человек погибли, более 20 - под завалами

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что в церкви проходила церемония крещения. На мессе присутствовало около 100 человек.

После того, как упала крыша церкви Санта-Кру, 49 человек доставили в больницу. По данным полиции, среди них есть дети.

Кроме того, около 20 человек до сих пор находятся под завалами здания. На место инцидента прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели, они пытаются достать людей из-под завалов. Причины обрушения неизвестны, их устанавливают.

Продолжаются спасательные работы, люди несут службе гражданской защиты мегафоны, лампы и краны.