В Мексике на марше против насилия над женщинами убили троих человек
В городе Гуаймас во время марша против насилия над женщинами застрелили двоих мужчин и женщину
Об этом сообщает Reuters .
По словам генеральной прокуратуры, во время стрельбы на марше против насилия над женщинами возле муниципального дворца в городе Гуаймас убили троих человек.
Погибли двое мужчин и женщина.
Мужчины работали охранниками главы города Карлы Кордовы, а женщина участвовала в марше феминисток.
В АР отмечают, что штат Сонора, где и произошла трагедия, был местом кровопролитных противостояний между несколькими картелями, однако неизвестно, связаны ли те события со стрельбой на марше феминисток.
Справка: Марш в Гуаймасе - один из нескольких прокатившихся по стране протестов против насилия над женщинами в Мексике.
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