В Мексике грузовик с мигрантами попал в ДТП: 10 погибших, 17 раненых
В воскресенье, 1 октября, в мексиканском штате Чьяпас грузовик, перевозивший мигрантов, попал в ДТП. В результате аварии 10 человек погибли, 17 пострадали
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что авария произошла вдоль тихоокеанского побережья шоссе Пиджиджапан-Тонала в Чьяпасе. Это распространенный маршрут, по которому едут мигранты, пересекая Мексику из Гватемалы, и направляются на север в Соединенные Штаты.
Водитель грузовика Ford, не рассчитанный на перевозку такого количества людей, скрылся с места аварии, говорится в заявлении Национального института миграции.
"По первым данным, водитель превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пострадавших доставили в больницы, они находятся под наблюдением. По данным издания, одним из погибших был ребенок.
- В австрийской Каринтии в аварию попал международный рейсовый автобус, среди пассажиров которого находились украинцы. Один человек погиб, еще около 20 получили ранения.
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