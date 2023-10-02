В Мексике грузовик с мигрантами попал в ДТП: 10 погибших, 17 раненых

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что авария произошла вдоль тихоокеанского побережья шоссе Пиджиджапан-Тонала в Чьяпасе. Это распространенный маршрут, по которому едут мигранты, пересекая Мексику из Гватемалы, и направляются на север в Соединенные Штаты.

Водитель грузовика Ford, не рассчитанный на перевозку такого количества людей, скрылся с места аварии, говорится в заявлении Национального института миграции.

"По первым данным, водитель превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавших доставили в больницы, они находятся под наблюдением. По данным издания, одним из погибших был ребенок.