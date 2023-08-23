В Мексике автобус столкнулся с грузовиком: 16 погибших и 36 раненых
Во вторник, 22 августа, в центральной части Мексики столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии погибли по меньшей мере 16 человек, еще 36 получили ранения
Об этом пишет CNN.
По данным прокуратуры Оахаки, автобус, перевозивший местных жителей и мигрантов, столкнулся с грузовиком с прицепом на шоссе у границы между штатами Оахака и Пуэбла.
В результате ДТП погибли по меньшей мере восемь мужчин и восемь женщин, в том числе одна несовершеннолетняя. Пострадавших доставили в больницы города Пуэбла для оказания медицинской помощи.
Причина столкновения неизвестна, но прокуратура заявила, что проведет расследование под руководством экспертов, чтобы выяснить, какие события привели к аварии, и определить, нужно ли кого-то привлечь к ответственности.
- В понедельник, 21 августа, вблизи города Соргун в турецкой провинции Йозгат произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате чего погибли 12 человек, по меньшей мере 19 получили ранения.
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