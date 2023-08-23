В Мексике автобус столкнулся с грузовиком: 16 погибших и 36 раненых

Об этом пишет CNN.

По данным прокуратуры Оахаки, автобус, перевозивший местных жителей и мигрантов, столкнулся с грузовиком с прицепом на шоссе у границы между штатами Оахака и Пуэбла.

В результате ДТП погибли по меньшей мере восемь мужчин и восемь женщин, в том числе одна несовершеннолетняя. Пострадавших доставили в больницы города Пуэбла для оказания медицинской помощи.

Причина столкновения неизвестна, но прокуратура заявила, что проведет расследование под руководством экспертов, чтобы выяснить, какие события привели к аварии, и определить, нужно ли кого-то привлечь к ответственности.