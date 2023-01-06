Об этом пишет BBC.

Отмечается, что после ареста в Кульякане сына одиозного Эль Чапо, наркобарона Овидио Гусмана-Лопеса его боевики устроили масштабные беспорядки.

Овидио Гусмана-Лопеса, который сам был лидером бывшего картеля своего отца, схватили в Кульякане и перевели в Мехико: это привело к тому, что разъяренные члены банды оборудовали блокпосты на дорогах, подожгли автомобили и атаковали местный аэропорт.

Два самолета попали под обстрелы – один во время подготовки к взлету. Фюзеляж самолета, который должен был лететь из Кульякана в Мехико, был обстрелян утром 5 января, когда он готовился к взлету. Отмечается, что пассажиры или сотрудники не пострадали.

Мэр Кульякана Рубен Роча Мойя сообщил в твиттер, что в четверг утром Федеральные ВС проводили в городе операцию: в разных частях населенного пункта установили блокады, были ограблены многие магазины.

Согласно сообщениям, перестрелка между силами безопасности и членами банды продолжалась днем в четверг. Три сотрудника сил безопасности погибли во время столкновений в штате Синалоа.

Губернатор штата проинформировал, что 18 человек были госпитализированы.

В BBC напоминают, отец наркобарона, Хоакин "Эль Чапо" Гусман, отбывает пожизненное заключение в США после того, как в 2019 году он был признан виновным в торговле наркотиками и отмывании денег.

Мексиканские силы безопасности ранее арестовывали Гусмана-Лопеса в 2019 году, но отпустили во избежание угрозы насилия со стороны его сторонников.

Государственный департамент США утверждает, что Лопес и его брат Хоакин сейчас контролируют примерно одиннадцать лабораторий метамфетамина в штате Синалоа, производя примерно 1300-2200 кг наркотика в месяц.

Госдеп также заявил, что Гусман-Лопес заказал убийство информаторов, торговца наркотиками и популярного мексиканского певца, отказавшегося петь на его свадьбе.

Напомним, Это Чи Лопа, наиболее разыскиваемого азиатского наркобарона, экстрадировали из Нидерландов в Австралию. Там ему грозит пожизненное лишение свободы.

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