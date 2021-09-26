В Megogo выступили с заявлением из-за перебоев с трансляцией боя Усик - Джошуа

Об этом говорится в заявлении Megogo, обнародованном в facebook.

В компании принесли извинения зрителям, у которых из-за технических сбоев возникли трудности при просмотре платной трансляции боя Усика против Джошуа.

"На одном из наших дата-центров произошел сбой, из-за чего у части наших зрителей возникли сложности с присоединением к трансляции. Стабилизировать ситуацию все же удалось, но это потребовало гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Мы вернем деньги всем пользователям, которые имели проблемы с просмотром ", - заявили в Megogo.

В Украине поединок Усик - Джошуа показывали только на Megogo, а его трансляция была платной. Многие зрители нарекали, что, заплатив за просмотр боя, так и не смогли его посмотреть из-за сбоя на медиасервисе.



