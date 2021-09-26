В Megogo выступили с заявлением из-за перебоев с трансляцией боя Усик - Джошуа
Медиасервис Megogo объяснил перебои с трансляцией поединка украинского боксера Александра Усика и британца Энтони Джошуа техническими проблемами и пообещал вернуть зрителям деньги
Об этом говорится в заявлении Megogo, обнародованном в facebook.
В компании принесли извинения зрителям, у которых из-за технических сбоев возникли трудности при просмотре платной трансляции боя Усика против Джошуа.
"На одном из наших дата-центров произошел сбой, из-за чего у части наших зрителей возникли сложности с присоединением к трансляции. Стабилизировать ситуацию все же удалось, но это потребовало гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Мы вернем деньги всем пользователям, которые имели проблемы с просмотром ", - заявили в Megogo.
В Украине поединок Усик - Джошуа показывали только на Megogo, а его трансляция была платной. Многие зрители нарекали, что, заплатив за просмотр боя, так и не смогли его посмотреть из-за сбоя на медиасервисе.
- Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
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