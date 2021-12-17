В медучреждении Краматорска произошел пожар: сгорели 10 "скорых"
В пятницу, 17 декабря, на территории Центральной областной диспетчерской СМП в Краматорске произошел пожар, в результате которого пострадали 10 автомобилей скорой помощи
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"17 декабря около 09:00 в дежурную часть Краматорского РУП поступило сообщение от работника ГСЧС о возгорании в гараже Центральной областной диспетчерской СМП в Краматорске", - отметили в полиции.
Всех работников станции эвакуировали. В ходе инцидента сгорели 10 автомобилей.
Следователи устанавливают причину возникновения пожара и предоставят ему правовую квалификацию после официальных выводов ГСЧС.
- Напомним, в результате пожара в психиатрической клинике в японском городе Осака погибли по меньшей мере 19 человек.
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