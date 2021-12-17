В медучреждении Краматорска произошел пожар: сгорели 10 "скорых"

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



"17 декабря около 09:00 в дежурную часть Краматорского РУП поступило сообщение от работника ГСЧС о возгорании в гараже Центральной областной диспетчерской СМП в Краматорске", - отметили в полиции.



Всех работников станции эвакуировали. В ходе инцидента сгорели 10 автомобилей.



Следователи устанавливают причину возникновения пожара и предоставят ему правовую квалификацию после официальных выводов ГСЧС.

Напомним, в результате пожара в психиатрической клинике в японском городе Осака погибли по меньшей мере 19 человек.