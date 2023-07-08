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Эксклюзив

В медиа РФ развивают реальные сценарии эскалации войны, – политолог Морозов

8 июля, 2023 суббота
14:46
Война с Россией

В российских СМИ прокачивают сценарии того, как довести эскалацию войны против Украины до безумного уровня, и реализуют один из них

Об этом заявил политолог Александр Морозов в эфире Еспресо.

"В российских медиа, и особенно на политических ток-шоу, проходит бесконечный конкурс проектов, каким образом можно продолжать идти по пути эскалации до безумного уровня", - отметил он.

По словам политолога, если до полномасштабного вторжения РФ в Украину это можно было бы назвать постмодернизмом, то сейчас ясно, что это серьезно.

"Там прокачивают реальные сценарии. В конце концов, какой-то из них реализуют", - подчеркнул Александр Мороз.

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