В мечети Аль-Акса вторично произошло столкновение израильской полиции и палестинцев: применяли светошумовые гранаты и резиновые шары
Израильская полиция вторично столкнулась с палестинцами у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, были применены светошумные гранаты и резиновые шары
Об этом пишет Reuters.
По словам свидетелей, в среду, спустя несколько часов после ареста и вывоза более 350 человек, израильская полиция вторично столкнулась с палестинцами у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Отмечается, что события повлекли за собой трансграничную перестрелку в Секторе Газы.
Поздно ночью полиция вошла в мечеть и попыталась эвакуировать верующих, используя светошумовые гранаты и стреляя резиновыми пулями, сообщили сотрудники Вакфу, назначенной Иорданией исламской организации, управляющей комплексом.
По словам свидетелей, верующие бросали в полицию предметы. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что шесть человек получили ранения.
В своем заявлении полиция сообщила, что десятки молодых людей принесли камни и петарды в мечеть и пытались забаррикадироваться внутри. Вакф, однако, заявил, что полиция вошла в мечеть до того, как закончилась молитва.
Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби выразил обеспокоенность насилием в мечети и заявил, что израильтянам и палестинцам крайне необходимо деэскалировать напряженность.
Журналисты также сообщили, что перед столкновением в мечети из Сектора Газа снова запустили ракеты в сторону Израиля. Израильские военные заявили, что одна из них не попала в цель, а другая – упала на открытом пространстве.
- Напомним, вчера сообщалось , что полиция в Израиле напала на десятки верующих в иерусалимской мечети Аль-Акса, сообщалось о 7 раненых палестинцах. Также по стране запустили ракеты из сектора Газа.
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