Об этом пишет Reuters.

По словам свидетелей, в среду, спустя несколько часов после ареста и вывоза более 350 человек, израильская полиция вторично столкнулась с палестинцами у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Отмечается, что события повлекли за собой трансграничную перестрелку в Секторе Газы.

Поздно ночью полиция вошла в мечеть и попыталась эвакуировать верующих, используя светошумовые гранаты и стреляя резиновыми пулями, сообщили сотрудники Вакфу, назначенной Иорданией исламской организации, управляющей комплексом.



По словам свидетелей, верующие бросали в полицию предметы. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что шесть человек получили ранения.



В своем заявлении полиция сообщила, что десятки молодых людей принесли камни и петарды в мечеть и пытались забаррикадироваться внутри. Вакф, однако, заявил, что полиция вошла в мечеть до того, как закончилась молитва.

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби выразил обеспокоенность насилием в мечети и заявил, что израильтянам и палестинцам крайне необходимо деэскалировать напряженность.

Журналисты также сообщили, что перед столкновением в мечети из Сектора Газа снова запустили ракеты в сторону Израиля. Израильские военные заявили, что одна из них не попала в цель, а другая – упала на открытом пространстве.