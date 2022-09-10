В McDonalds отреагировали на слухи о возобновлении работы в Украине
В сети ресторанов быстрого питания McDonalds призвали украинцев еще немного подождать возобновления работы заведений в Украине
Об этом написала руководитель отдела коммуникаций украинского подразделения McDonald's Алеся Муджири в facebook .
"Мы очень любим клиентов McDonald's. Поэтому открыться как-нибудь не можем. Есть определенный уровень сервиса, чистоты и качества, которого мы придерживаемся. Вы по нам соскучились, а мы еще больше. Но надо еще подождать и не вестись на вбросы горе-пабликов. Да, рестораны готовим, люди восстанавливают навыки, очень ждем лучшие в мире (без преувеличения) продукты", - отметила Муджири.
Она добавила, что как только будет известна окончательная дата открытия, будет предоставлена подробная информация.
- 11 августа в McDonald's сообщили, что первыми возобновят работу заведения в Киеве и западных областях.
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