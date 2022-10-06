В McDonald's объяснили задержку открытии ресторанов в Украине
Задачей команды McDonald's было не только открыть первые рестораны для потребителей, но и обеспечить привычное качество в условиях войны
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на CEO McDonald's на рынках Украины, Чехии и Словакии Юлию Бадритдинову.
Вызовом для McDonald's стала адаптация работы к новым реалиям.
"Есть распространенный миф, это всегда у меня спрашивают, что наверняка труднее всего было восстановить управление цепочек поставок. Все думают, что цепочки поставки были разорваны. Это основной момент, но самое важное – это люди", – говорит Бадритдинова.
До открытия ресторанов компания начала обучать работников работе во время войны.
"Это как некий change management, но в другой ситуации. Работников нужно было переучить, их нужно было подготовить с точки зрения коммуникации. Как и в каждом ритейл-бизнесе, так и у нас есть отток кадров, и люди постоянно меняются, но если люди не работали, им нужно было восстановить знания и свое психологическое состояние. Это сложно сделать, когда позади огромные очереди из курьеров, посетителей и безумный темп", – рассказала Бадритдинова.
Кроме того, задержали открытие настройки эффективной работы между командами из разных ресторанов и городов. Ведь в каждом из ресторанов McDonald's обычно работает более сотни человек.
Сейчас заведения питания McDonald's для посетителей работают только в Киеве.
Напомним, McDonald's закрыл все свои заведения в Украине 24 февраля после начала полномасштабного вторжения РФ. Компания объяснила это соображениями безопасности.
- 8 марта McDonald's временно закрыл все свои 850 заведений в России.
- 16 мая сеть McDonald's окончательно ушла с российского рынка.
- 19 мая McDonald's заключил соглашение о продаже своих российских активов партнеру-франчайзи сети – российскому бизнесмену Александру Говору.
- Неизвестные в Пензе разбили окна местного Макдональдса и разрисовали двери символикой российских оккупантов.
- 12 июня в России на смену McDonald's открыли сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка".
- 23 июня стало известно, что рестораны McDonald's на Украине могли начать открывать с августа. Это зависело от согласования вопросов безопасности. Во время воздушных тревог McDonald's не будет работать. Из 107 ресторанов McDonald's в Украине пострадало 9. Их планируют ремонтировать.
- 19 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал, что украинское правительство сотрудничает с руководством McDonald's над тем, чтобы возобновить работу ресторанов в Украине.
- Ранее в McDonald's планировали начать открывать рестораны сети в Украине с августа после согласования вопросов безопасности.
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