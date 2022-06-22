В Майами инициировали программу добровольного выкупа оружия для ВСУ
Полиция Майами в рамках программы "Guns 4 Ukraine" американцам предложила сдать оружие, чтобы передать его для защиты Украины
Об этом говорится на сайте программы "Guns 4 Ukraine".
Полиция предлагала 50 долларов за пистолеты, 100 долларов за дробовики и 150 долларов за "мощные" винтовки, такие как АК-47 или AR-15. Правоохранители отметили, что не задавали вопросов о происхождении оружия.
Как пишет The Washington Post, оружие, которое собрали в Майами, вероятно, не отвечает потребностям Украины, требующей более сложных систем вооружения и боеприпасов, чтобы противостоять нападению России.
Кроме того, как пишет газета, есть определенные законодательные ограничения, которые могут заблокировать передачу собранного оружия в Украину.
- 22 июня украинский благотворительный фонд "Вернись живым" впервые получил разрешение покупать за границей товары военного назначения. С 24 февраля Фонд собрал более $100 млн в поддержку украинской армии.
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