В Майами инициировали программу добровольного выкупа оружия для ВСУ

Об этом говорится на сайте программы "Guns 4 Ukraine".

Полиция предлагала 50 долларов за пистолеты, 100 долларов за дробовики и 150 долларов за "мощные" винтовки, такие как АК-47 или AR-15. Правоохранители отметили, что не задавали вопросов о происхождении оружия.

Как пишет The Washington Post, оружие, которое собрали в Майами, вероятно, не отвечает потребностям Украины, требующей более сложных систем вооружения и боеприпасов, чтобы противостоять нападению России.

Кроме того, как пишет газета, есть определенные законодательные ограничения, которые могут заблокировать передачу собранного оружия в Украину.

22 июня украинский благотворительный фонд "Вернись живым" впервые получил разрешение покупать за границей товары военного назначения. С 24 февраля Фонд собрал более $100 млн в поддержку украинской армии.

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