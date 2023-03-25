В матче Армения – Турция Петраков выпустил на поле 4 футболистов с чемпионата России
Украинский тренер Александр Петраков, возглавляющий сборную Армении, задействовал в матче против Турции 4 футболистов, играющих в чемпионате России
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В субботу, 25 марта, экс-тренер сборной Украины Александр Петраков провел первый матч во главе сборной Армении. Его команда проиграла Турции со счётом 1:2.
В матче с турками украинский тренер привлек четырех игроков, выступающих в чемпионате России по футболу. Речь идет об игроках "Краснодара" Георгии Арутаняне, Эдуарде Сперцяне, защитнике московского "Локомотива" Наире Тикнизяне и вингере "Ростова" Хорене Байрамяне.
После начала полномасштабного вторжения УЕФА позволила игрокам в одностороннем порядке разорвать контракты с российскими клубами, но эти армяне проигнорировали возможность и продолжили выступления в России.
- 25 марта в 1 туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Шотландии разгромно победила Кипр.
- В другом матче сборная Армении, которую возглавляет Александр Петраков, уступила Турции.
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