Об этом сообщает Еспресо.TV.

В субботу, 25 марта, экс-тренер сборной Украины Александр Петраков провел первый матч во главе сборной Армении. Его команда проиграла Турции со счётом 1:2.

В матче с турками украинский тренер привлек четырех игроков, выступающих в чемпионате России по футболу. Речь идет об игроках "Краснодара" Георгии Арутаняне, Эдуарде Сперцяне, защитнике московского "Локомотива" Наире Тикнизяне и вингере "Ростова" Хорене Байрамяне.

После начала полномасштабного вторжения УЕФА позволила игрокам в одностороннем порядке разорвать контракты с российскими клубами, но эти армяне проигнорировали возможность и продолжили выступления в России.