В марте золотовалютные резервы Украины выросли на 2%
По итогам марта золотовалютные резервы Украины выросли на 2%, прежде всего благодаря поступлению финансирования от международных партнеров, которое компенсировало продажу валюты
Об этом сообщает НБУ .
По состоянию на 1 апреля 2022 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $28 107,5 млн. Всего в течение марта динамику резервов определяли три фактора. Во-первых, операции по управлению государственным долгом.
"Валютные поступления в пользу правительства составили $3 274 млн. В частности, $1 006 млн СПЗ поступили от МВФ (в рамках Инструмента быстрого финансирования, RFI), 639 млн евро – от Европейского инвестиционного банка, 588 млн евро – от ЕС, а также $111 млн и 312 млн евро – от Всемирного банка. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $283 млн. Из этой суммы $205 млн направлено на обслуживание еврооблигаций и $44 млн – на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций, номинированных в валюте. Кроме того, в марте Национальный банк и Правительство Украины уплатили $680 млн в пользу МВФ", - говорится в сообщении НБУ.
Также оказали влияние операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.
"После вторжения российских захватчиков на территорию Украины с 24 февраля валютный рынок работает в режиме ограничений. Это важно для защиты стабильности финансовой системы Украины, ее надежного функционирования. Учитывая ограничения, большинство операций на валютном рынке в марте осуществлялись между банками и Национальным банком. В целом в прошлом месяце Нацбанк продал на валютном рынке $2 476 млн и выкупил $748 млн. Таким образом, чистая продажа валюты Центробанком составляет $1 728 млн", - отметили в НБУ.
В-третьих, переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость снизилась на $28 млн.
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