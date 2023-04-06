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В марте возросла интенсивность российских обстрелов, - ДПСУ

6 апреля, 2023 четверг
06:41
война с Россией

В течение марта украинские пограничники выдержали более 1800 обстрелов врага и совместно с другими подразделениями Сил обороны принимали участие более 900 боевых столкновений с россиянами

Об этом сообщил спикер ДПСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

"В течение марта пограничники выдержали более 1800 обстрелов, которые совершал враг по позициям наших военнослужащих. Их интенсивность по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 11%", - подчеркнул он.

По словам Демченко, совместно с другими подразделениями Сил обороны пограничники в течение марта участвовали в более чем 900 боевых столкновениях с агрессором. Также в ходе совместных действий уничтожено значительное количество живой силы противника и вражеской техники.

Украинские воины постоянно отражают вражеские атаки на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях. На последнем враг продолжает концентрировать свои наибольшие наступательные способности, несмотря на значительные потери. Оккупанты пытаются использовать тактику истощения и тотального разрушения, отметил спикер.

Также он отметил эффективные действия групп аэроразведки пограничных подразделений, не только уничтожающих врага, но и корректирующих огонь артиллерии по позициям противника.

"Выполняя боевые задачи пограничники действуют по единому замыслу Генерального штаба", - добавляет Демченко.

Авдеевка
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