Об этом сообщил спикер ДПСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

"В течение марта пограничники выдержали более 1800 обстрелов, которые совершал враг по позициям наших военнослужащих. Их интенсивность по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 11%", - подчеркнул он.

По словам Демченко, совместно с другими подразделениями Сил обороны пограничники в течение марта участвовали в более чем 900 боевых столкновениях с агрессором. Также в ходе совместных действий уничтожено значительное количество живой силы противника и вражеской техники.

Украинские воины постоянно отражают вражеские атаки на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях. На последнем враг продолжает концентрировать свои наибольшие наступательные способности, несмотря на значительные потери. Оккупанты пытаются использовать тактику истощения и тотального разрушения, отметил спикер.

Также он отметил эффективные действия групп аэроразведки пограничных подразделений, не только уничтожающих врага, но и корректирующих огонь артиллерии по позициям противника.

"Выполняя боевые задачи пограничники действуют по единому замыслу Генерального штаба", - добавляет Демченко.