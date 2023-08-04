Об этом рассказал лидер военного подразделения "Карпатская Сечь" Тарас Деяк в интервью Укринформу .

"Это такая типичная военная история об удаче. Словом, мы как-то взяли тубус от "джавелина", красиво его заминировали, очень так технически правильно, классно, построили и завезли в Бахмут. Это было 24 февраля, север - шла как раз оккупация Ягодного, мы теряли улицы, командиры говорили по спецсвязи, что сегодня мы отойдем с этих позиций.Мы завезли туда тубус, бухло и продукты для ваньек с сюрпризами и там оставили.Ну и впоследствии, в марте этот тубус успешно сработал в управлении ФСБ в Ростове ", – рассказал спецназовец.

Некоторые предполагают, что этот тубус попал в руки российского военного или наемника Вагнера, отдавшего его командиру как трофей.

Так заминированный тубус дошел до Ростова, где его открыли, и уже там сработал механизм. Мы весь этот путь проследили потом по трекеру, который нам подогнали коллеги из Альфы, - говорит Деяк.

По словам военного, бойцы оставляли заминированные рации и другие предметы, однако сработал этот тубус.