В марте в прифронтовых районах Донбасса могут пройти местные выборы: ЦИК направила обращение

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.



"В Донецкой и Луганской областях продолжается операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Соответственно, на отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, а также надлежащему обеспечению организации подготовки и проведения выборов с соблюдением требований Кодекса", - говорится в сообщении.



Решение о проведении выборов ЦИК сможет принять после того, как областные военно-гражданские администрации подадут выводы. Такая процедура уже проводилась накануне местных выборов в октябре 2020 года и в марте 2021 года.



Согласно нормам избирательного кодекса первые выборы могут проводиться дважды в год в марте и октябре, а назначать их нужно не позднее чем за 70 дней до даты проведения выборов.



Следовательно, принять решение о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ЦИК должна не позднее 16 января 2022 года, поэтому результаты областных военно-гражданских администраций ожидают не позднее 13 января.



"Комиссия в очередной раз подчеркивает, что ее действия и решения всегда направлены исключительно на обеспечение реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан и принципов свободного, демократического избирательного процесса. Поэтому ЦИК ожидает обоснованных выводов от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА, что даст достаточно оснований для принятия решение о возможности безопасного проведения местных выборов на Донбассе", - говорится в сообщении.



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