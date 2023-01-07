В марте в Лондоне состоится встреча по военным преступлениям в Украине

Об этом информирует Sky News .

Отмечается, что встреча состоится в Lancaster House. Проведут вице-премьер-министр и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб вместе со своим голландским коллегой.

Главным вопросом во время форума станет расследование вероятных военных преступлений России в Украине.

Участники заслушают прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Он проинформирует о работе суда, а также расскажет о роли международного сообщества в содействии работе суда. В настоящее время Хан проводит расследование по обвинению в совершении военных преступлений российскими солдатами во время полномасштабного вторжения в Украину.

Рааб отметил, что страны-партнеры будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока справедливость не будет установлена. Он отметил, что уже прошел почти год после незаконного полномасштабного вторжения России в Украину, и отметил, что международное сообщество должно оказать сильнейшую поддержку Международному уголовному суду, чтобы содействовать привлечению к ответственности военных преступников.

"Российские силы должны знать, что они не могут действовать безнаказанно, и мы будем поддерживать Украину, пока справедливость не будет установлена", - сказал он.

Отмечают, что встреча позволит странам-партнерам определить пути предоставления дальнейшей помощи Украины. В частности, она будет содержать оказание практической поддержки, как помощь в сборе информации и обмене доказательствами преступлений.

17 декабря 2022 года конгресс США обязал американскую администрацию собирать свидетельства преступлений против человечности и военных преступлений, совершивших военные РФ на территории Украины.

1 января стало известно, что британский юрист Джефри Найс заявил , что президента РФ Владимира Путина нужно привлечь к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.

4 января городской совет Гааги поддержал инициативу Лотте ван Бастен Батенбург, лидер партии VVD (Народная партия за свободу и демократию), создать в городе специальный трибунал для РФ.

По состоянию на 6 января 2023 г. правоохранители зафиксировали в Украине 62 927 военных преступлений, которые совершила Российская Федерация после 24 февраля 2022 года.