В марте в Лондоне состоится встреча по военным преступлениям в Украине
В марте 2023 г. в столице Великобритании встретятся министры юстиции многих стран для обсуждения вопроса военных преступлений, в частности со стороны России в Украине
Об этом информирует Sky News .
Отмечается, что встреча состоится в Lancaster House. Проведут вице-премьер-министр и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб вместе со своим голландским коллегой.
Главным вопросом во время форума станет расследование вероятных военных преступлений России в Украине.
Участники заслушают прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Он проинформирует о работе суда, а также расскажет о роли международного сообщества в содействии работе суда. В настоящее время Хан проводит расследование по обвинению в совершении военных преступлений российскими солдатами во время полномасштабного вторжения в Украину.
Рааб отметил, что страны-партнеры будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока справедливость не будет установлена. Он отметил, что уже прошел почти год после незаконного полномасштабного вторжения России в Украину, и отметил, что международное сообщество должно оказать сильнейшую поддержку Международному уголовному суду, чтобы содействовать привлечению к ответственности военных преступников.
"Российские силы должны знать, что они не могут действовать безнаказанно, и мы будем поддерживать Украину, пока справедливость не будет установлена", - сказал он.
Отмечают, что встреча позволит странам-партнерам определить пути предоставления дальнейшей помощи Украины. В частности, она будет содержать оказание практической поддержки, как помощь в сборе информации и обмене доказательствами преступлений.
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