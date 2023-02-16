В марте стартует американский краткосрочный курс "Глобальное лидерство"

Как сообщают в American University Kyiv (AUK), с 29 марта 2023 года в университете начинается семинедельный курс по глобальному лидерству. Он основан на учебных материалах одной из самых известных бизнес-школ США – Thunderbird School of Global Management от американского Arizona State University, являющегося партнером AUK.

Курс "Глобальное лидерство" успешно апробирован десятки раз в разных странах мира. Он нацелен на тех, кто хочет строить карьеру в кросскультурных командах или планирует масштабировать свой бизнес на глобальный рынок.

Сейчас украинцы много общаются с международными партнерами на всех уровнях: от бизнеса до государственных учреждений. А вскоре Украина станет реципиентом нескольких тысяч программ по послевоенному развитию. В каждую из них будут требоваться лидеры, которые свободно владеют английским, имеют глобальное мышление, понимают, как работает международный рынок, и умеют гармонично интегрироваться в межкультурную среду.

Поэтому именно программа глобального лидерства стала приоритетной в трендовом формате Lifelong Learning – обучение на протяжении жизни. Этот подход приобрел огромную популярность среди людей, стремящихся в кратчайшие сроки осовременить собственные знания, повысить квалификацию своей команды или вообще овладеть новой профессией, при этом имея возможность продолжать полноценно работать.

Обычно у таких людей нет времени на бакалавриат или магистратуру в университете. Поэтому максимально практический семинедельный курс глобального лидерства построен так, чтобы его было удобно совмещать с фултайм-работой, ведь обучение будет занимать от 8 до 15 часов в неделю.

"На курсе Global Leadership мы ждем людей, которые уже являются лидерами в своей стране — например, владельцев бизнеса, директоров, руководителей направлений, project-менеджеров, лидеров общественных организаций и всех желающих учиться. Мы поможем им понять, как расширить их опыт международного сотрудничества. Научим вести переговоры и разрешать конфликты, учитывая разность менталитетов. Ведь без понимания этих отличий невозможно построить успешную кросскультурную команду или найти общий язык с иностранными клиентами, – объясняет Артем Ключников, РhD по организационному лидерству, куратор и преподаватель программы Global Leadership.

Курс разделен на 7 модулей. Кроме еженедельных сессий с преподавателями и приглашенными спикерами, участники будут выполнять индивидуальные и групповые задания, работая над кейсами и проектами. Все занятия будут проходить исключительно на английском. Выпускники программы Global Leadership получат сертификат, аккредитованный American University Kyiv, а заработанные обучающие кредиты будут учтены при поступлении на магистерские программы. До конца февраля действует скидка в 10%. Больше информации и регистрация на курс – на сайте АЮК.