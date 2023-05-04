Об этом сообщает Kyodo.

По данным японского правительства, на которое ссылается издание, в марте объем российского нефтяного экспорта в Китай возрос в 1,5 раза. Таким образом, Россия опередила Саудовскую Аравию как крупнейшего поставщика сырой нефти в КНР.

Однако в стоимостном значении импорт Китаем нефти из РФ вырос всего на 3% - до $5,09 млрд, тогда как в том же месяце Пекин импортировал из Саудовской Аравии меньше около 8,9 млн тонн сырой нефти на сумму $5,36 миллиарда. То есть, российскую нефть Китай покупал по более низкой цене.

Между тем импорт Пекином российского газа вырос в марте в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом до $580 миллионов. Однако КНР уже долгое время не обнародует эти данные.

Сжиженного природного газа Китай приобрел у России в марте почти вдвое больше, чем в прошлом году, примерно 600 тысяч тонн, на сумму около $400 миллионов.

Китай не присоединился к введенным западными государствами санкциям против России и продолжает закупать у нее энергоносители. По данным китайской таможни, в 2022 году двусторонняя торговля Китая с РФ достигла рекордных 190 миллиардов долларов.