Об этом рассказал в эфире национального телемарафона представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко.

Он рассказал, что в марте проект зафиксировал рекордное количество таких обращений — более 3000, что вдвое больше, чем в 2022 году.

"В октябре и декабре 2022 года мы в среднем фиксировали 1400-1500 обращений ежемесячно. В январе-марте количество выросло до 2500", - рассказал Матвиенко.

Он детализировал, что есть единичные и групповые обращения, россияне сдаются в плен по всей линии фронта, часто с техникой, среди которой есть уникальные образцы.

По мнению Матвиенко, особый интерес проектом "Хочу жить" со стороны российских воинов связан с ожидаемым контрнаступлением ВСУ, а также с ростом потерь в российской армии и ухудшением морально-психологического состояния.