В марте рекордное количество российских военных обратилось по поводу сдачи в плен
В течение месяца в проект "Хочу жить" обратилось более трех тысяч российских военнослужащих, которые хотели сдаться в плен
Об этом рассказал в эфире национального телемарафона представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко.
Он рассказал, что в марте проект зафиксировал рекордное количество таких обращений — более 3000, что вдвое больше, чем в 2022 году.
"В октябре и декабре 2022 года мы в среднем фиксировали 1400-1500 обращений ежемесячно. В январе-марте количество выросло до 2500", - рассказал Матвиенко.
Он детализировал, что есть единичные и групповые обращения, россияне сдаются в плен по всей линии фронта, часто с техникой, среди которой есть уникальные образцы.
По мнению Матвиенко, особый интерес проектом "Хочу жить" со стороны российских воинов связан с ожидаемым контрнаступлением ВСУ, а также с ростом потерь в российской армии и ухудшением морально-психологического состояния.
- Согласно данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, за шесть месяцев работы проекта, несмотря на регулярные попытки Роскомнадзора заблокировать доступ, сайт "Хочу жить" посетило более 14 млн человек, 84% которых - это посетители с территории России. Кроме российских военных, на горячую линию обращаются их родственники и близкие, поскольку мобилизованные россияне, прибывшие в состав оккупационной армии в Украину, часто не имеют доступа к интернету или связи.
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