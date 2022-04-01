В марте производственная активность в России упала почти до двухлетнего минимума

Об этом пишет Reuters.

Отмечают, что индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ резко снизился в марте до 44,1 пункта с 48,6 пункта в феврале. Сокращение производственной активности стало самым существенным с мая 2020 г., когда Россия переживала первую стадию пандемии COVID-19.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее замедление. Спад производственной активности объясняется резким увеличением сроков снабжения продукции и связанной с этим острой нехваткой материалов.

"Время выполнения заказа значительно увеличилось, и это стало рекордным показателем из-за острой нехватки материалов", – добавляют аналитики.

Россияне неспособны продолжать производство вооружений из-за роста цен на сырье, материалы и комплектующие.