В марте производственная активность в России упала почти до двухлетнего минимума
В марте производственная активность в РФ показала резкое падение. Аналитики это связывают с увеличением сроков снабжения и острой нехваткой материалов
Об этом пишет Reuters.
Отмечают, что индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ резко снизился в марте до 44,1 пункта с 48,6 пункта в феврале. Сокращение производственной активности стало самым существенным с мая 2020 г., когда Россия переживала первую стадию пандемии COVID-19.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее замедление. Спад производственной активности объясняется резким увеличением сроков снабжения продукции и связанной с этим острой нехваткой материалов.
"Время выполнения заказа значительно увеличилось, и это стало рекордным показателем из-за острой нехватки материалов", – добавляют аналитики.
- Россияне неспособны продолжать производство вооружений из-за роста цен на сырье, материалы и комплектующие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное