Экономическая ситуация

Согласно информации, озвученной премьер-министром Украины на заседании правительства, в 2022 году государство направило на социальные выплаты около 800 млрд грн. В частности, на пенсии было направлено 575 млрд. грн. Это на 65 млрд грн или на 12,5% больше, чем в довоенном 2021 году. Уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев. В этом году государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 млрд грн.

Аналогично поддержка государства будет сохраняться и в отношении внутренне перемещенных лиц и наиболее уязвимых категорий населения. Так, в 2022 году ВПЛ выплачено 53,5 млрд грн. Выплаты автоматически продлены и в 2023 году. Средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги в Украине в феврале этого года составляет 1684 грн. Субсидии получают 2,3 млн домохозяйств. В то же время правительство не повышало и не повышает тарифы на коммунальные услуги.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 21.02.2023, министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 8 млрд гривен на сроки от 6 месяцев до 2 лет с доходностью от 15% до 18,60% и 43,4 млн долларов США. Основной объем гривневых средств (7,4 млрд грн) был привлечен по 2-летним бумагам с погашением в декабре 2024 года, включенным в перечень бенчмарк-ОВГЗ. Благодаря высокому спросу (в целом было подано заявок более чем на 36 млрд грн) министерство финансов получило возможность снизить предельную доходность первичных размещений по этому выпуску до 18,60%.

Валютный рынок

На межбанковском валютном рынке продолжает сохраняться преобладание спроса на иностранную валюту над предложением по клиентским операциям. Чистая продажа иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования рынка составила 655,7 млн дол. США по сравнению с 671,6 млн. дол. США неделей раньше.

Дефицит иностранной валюты на межбанковском рынке, который покрывается интервенциями Национального банка на уровне около 3 млрд долларов США в месяц, обуславливает особое внимание к уровню международных резервов Украины, которые на сегодняшний день достаточны для компенсации дефицита иностранной валюты в условиях поддержки фиксированного курса гривны к доллару США. Так, на 1 февраля 2023 года международные резервы Украины составляли 29,9 млрд дол. США, увеличившись за месяц на 5% благодаря поступлениям от международных партнеров и достаточны для покрытия потребностей в импорте и обслуживании государственного долга, номинированного в иностранной валюте.

В то же время чрезвычайно важно продолжение эффективного взаимодействия с международными партнерами и обеспечение устойчивой и ритмичной финансовой поддержки Украины. Весомым шагом в этом направлении стало достижение на прошлой неделе соглашения на уровне персонала по первому и окончательному пересмотру мониторинговой программы для Украины с привлечением Совета директоров МВФ. Соответствующее соглашение, подлежащее одобрению руководством МВФ, открывает путь к началу обсуждения возможной полномасштабной программы, предусматривающей финансирование Украины.

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) сократился до 484 млрд грн по сравнению с около 500 млрд грн неделей ранее, из которых в депозитных сертификатах НБУ – более 300 млрд гривен. Основным фактором сокращения банковской ликвидности выступала чистая продажа Национальным банком иностранной валюты банкам на фоне относительно умеренных расходов с Единого казначейского счета Правительства.

При этом темпы реализации государственной программы поддержки кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" замедлились. За прошедшую неделю на условиях программы выдано только 65 льготных кредитов на общую сумму 0,44 млрд. грн., в том числе государственными банками – 9 кредитов на сумму 0,07 млрд. грн. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе составляет 19,8 тысяч на общую сумму почти 82,1 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели. Доля льготных кредитов на инвестиционные цели составляет около 1%.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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