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В марте по программе для беженцев в США попали 12 украинцев

11 апреля, 2022 понедельник
13:48
беженцы из Украины

В прошлом месяце несколько тысяч украинцев въехали в США из-за границы с Мексикой, часть из них за легальными визами, но только 12 украинцев прибыли через американскую программу для беженцев

Об этом сообщает Reuters.

Многие украинские искатели приюта, получив разрешение на поездку в Соединенные Штаты в марте, должны были выехать из Украины, однако отмена авиарейсов привела к почти полному прекращению приема заявок.

Законодатели призвали Белый дом ускорить обработку украинских заявлений, утверждая, что до сих пор было сделано слишком мало.

Согласно данным Госдепартамента, Соединенные Штаты приняли 514 украинских беженцев в январе и феврале и только 12 в марте. Представитель Госдепартамента заявил, что он приостановил операции с беженцами в Киеве, но продолжил рассмотрение дел в офисе в Кишиневе (Молдова).

По данным Министерства внутренней безопасности США, на прошлой неделе около 3000 украинцев, которых власти США считают особенно уязвимыми, позволили пересечь границу с Соединенными Штатами.

Государственный департамент США отказался предоставить статистические данные по визам, выданным украинцам в марте, а Министерство внутренней безопасности США не сообщило, сколько украинцев прибыло в Соединенные Штаты за этот период.

25 марта президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты примут до 100 тысяч украинцев, спасающихся от войны, и законодатели и адвокаты призвали президента ускорить оформление виз для беженцев.

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