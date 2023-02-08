В марте "Новая почта" откроет отделение в Литве

Об этом говорится в facebook компании.

"Уже с середины марта открываем первое отделение. Поэтому совсем скоро ты сможешь отправлять родным в Литву и получать от них посылки, документы и грузы легко и быстро, как всегда", - говорится в сообщении.

Отделение находится в Вильнюсе по адресу Žalgirio g. 92, LT-09303.