В марте "Новая почта" откроет отделение в Литве
С середины марта в Вильнюсе откроется первое отделение "Новой почты". В отделении можно будет отправлять и получать посылки весом до 1000 кг
Об этом говорится в facebook компании.
"Уже с середины марта открываем первое отделение. Поэтому совсем скоро ты сможешь отправлять родным в Литву и получать от них посылки, документы и грузы легко и быстро, как всегда", - говорится в сообщении.
Отделение находится в Вильнюсе по адресу Žalgirio g. 92, LT-09303.
- С 28 ноября Новая почта открыла отделения еще в двух польских городах, в том числе в Гданьске и Вроцлаве.
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