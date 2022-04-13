В марте Monobank получил 548,2 млн грн ущерба

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.



"Сегодня отправили в НБУ отчетность за 1 квартал 2022 года с учетом всех корректирующих проводок. Январь был хороший и очень прибыльный месяц. Февраль закрыли с небольшим плюсом. Март – почти 1 млрд грн. резервов сформировано по кредитному портфелю. Суммарный результат квартала – убыток 109 ,6 млн грн, в т.ч. -548,2 млн грн – убытки марта", - написал Гороховский



По словам соучредителя Monobank, чтобы не происходило - банк будет держаться.



"Чтобы не происходило, мы будем держаться до последнего и никого не подведем! Монобанк – Украинский банк! Нам не труднее, чем в стране. Мы ни на что не претендуем! Продолжаем работать над очередным обновлением нашего приложения. Берегите себя!", - говорится в сообщении.





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