В марте 2022 года может появиться вакцина от штамма коронавируса "Омикрон", - президент Moderna
Президент американской биотехнологической компании Moderna Стивен Хогэ заявил, что вакцину от штамма коронавируса "Омикрон" могут сделать уже в марте 2022 года
Об этом сообщает The Guardian .
"Мы уже начали эту программу", - отметил он.
Глава компании отметил, что эта вакцина будет иметь гены против мутаций в новом штамме "Омикрон". И это разрушит ожидание, что вакцина может оказаться неэффективной против нового штамма. Компания ожидает ее одобрения для использования в США уже в марте 2022 года.
В то же время компания уже разрабатывает поливалентную вакцину, которая будет эффективна сразу против четырех различных вариантов коронавируса, включая "Омикрон".
- Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 24 странах мира и заверила, что не нужно разрабатывать новую COVID-вакцину, а доработать существующие.
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