В марте 2022 года может появиться вакцина от штамма коронавируса "Омикрон", - президент Moderna

Об этом сообщает The Guardian .

"Мы уже начали эту программу", - отметил он.

Глава компании отметил, что эта вакцина будет иметь гены против мутаций в новом штамме "Омикрон". И это разрушит ожидание, что вакцина может оказаться неэффективной против нового штамма. Компания ожидает ее одобрения для использования в США уже в марте 2022 года.

В то же время компания уже разрабатывает поливалентную вакцину, которая будет эффективна сразу против четырех различных вариантов коронавируса, включая "Омикрон".