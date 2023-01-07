В Марселе двое мужчин бросили коктейли Молотова в посольство Турции
В ночь с 5 на 6 января во французском городе Марсель двое мужчин запустили коктейлями Молотова в посольство Турции
Об этом информирует BFM TV .
Отмечают, что событие произошло ночью 6 января, около 02:00, в 8-м округе города. Об этом сообщили несколько свидетелей, сразу после нападения позвонивших в полицию.
Они сообщили, что четыре человека бросили в турецкое посольство коктейли Молотова и сразу скрылись. Двое из них были задержаны: один на месте происшествия, второй — на площади Кастеллан. Еще двоих задержать не удалось, они находятся на свободе.
После ареста двое мужчин сообщили полиции, что они курды. Впрочем, правоохранителям они известны не были. Их заключили под стражу и открыли уголовное производство.
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