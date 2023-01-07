В Марселе двое мужчин бросили коктейли Молотова в посольство Турции

Об этом информирует BFM TV .

Отмечают, что событие произошло ночью 6 января, около 02:00, в 8-м округе города. Об этом сообщили несколько свидетелей, сразу после нападения позвонивших в полицию.

Они сообщили, что четыре человека бросили в турецкое посольство коктейли Молотова и сразу скрылись. Двое из них были задержаны: один на месте происшествия, второй — на площади Кастеллан. Еще двоих задержать не удалось, они находятся на свободе.

После ареста двое мужчин сообщили полиции, что они курды. Впрочем, правоохранителям они известны не были. Их заключили под стражу и открыли уголовное производство.

23 декабря 69-летний мужчина устроил стрельбу в центре Парижа, в результате чего три человека погибли, а еще четверо получили ранения.

В тот же день на улицы Парижа с протестами вышли курды, назвавшие нападение на их общину терактом и обвинившие в нем Турцию.

27 декабря министерство иностранных дел Турции вызвало посла Франции Эрве Магро из-за "черной пропаганды" против страны во время протестов в Париже.