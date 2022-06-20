В Марокко требуют от РФ честного суда для бойца ВСУ, которого террористы в ОРДЛО "приговорили" к смертной казни
Национальный совет по правам человека Королевства Марокко обратился в РФ с просьбой обеспечить честный суд пленному военнослужащему ВСУ Брагиму Саадуну, которого террористы в ОРДЛО "приговорили" к смертной казни
Заявление обнародовано на сайте ведомства, передает НВ .
"Совет обратился к российским властям с просьбой приложить все усилия для обеспечения справедливого судебного разбирательства дела Ибрагима Саадуна во время апелляции и наладить связь со сторонами, чтобы ознакомиться с условиями его содержания и уважать международные стандарты", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что будут прилагать все усилия, чтобы защитить Саадуна от риска смертной казни.
- Террористы "ДНР" " осудили " трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ, 9 мая. Британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима террористы "приговорили" к смертной казни. Приговор вынесли, несмотря на положения Женевских конвенций, запрещающих какие-либо незаконные насильственные акты в отношении военнопленных.
- Впоследствии стало известно, что Брахим Сааудун является гражданином Украины.
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