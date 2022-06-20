В Марокко требуют от РФ честного суда для бойца ВСУ, которого террористы в ОРДЛО "приговорили" к смертной казни

Заявление обнародовано на сайте ведомства, передает НВ .

"Совет обратился к российским властям с просьбой приложить все усилия для обеспечения справедливого судебного разбирательства дела Ибрагима Саадуна во время апелляции и наладить связь со сторонами, чтобы ознакомиться с условиями его содержания и уважать международные стандарты", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что будут прилагать все усилия, чтобы защитить Саадуна от риска смертной казни.

Террористы "ДНР" " осудили " трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ, 9 мая. Британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима террористы "приговорили" к смертной казни. Приговор вынесли, несмотря на положения Женевских конвенций, запрещающих какие-либо незаконные насильственные акты в отношении военнопленных.

Впоследствии стало известно, что Брахим Сааудун является гражданином Украины.